Cristiano Ronaldo | possibile approdo a Barcellona?

Quale futuro perOra che il campione portoghese ha dato l' addio ufficiale al Manchester United , in anticipo rispetto alla chiusura del contratto nel 2023, la lista delle pretendenti si fa più ...Quale sarà la prossima squadra diUna domanda questa che sta serpeggiando tra i tifosi di mezza Europa, ma non solo, visto che il fuoriclasse lusitano ha risolto il maniera consensuale il proprio contratto che lo ...Roma, 23 nov. – , Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United. La seconda esperienza con la maglia dei Red Devils non è stata fortunata per il fuoriclasse portoghese che prepara intanto l’esordio al ...La risoluzione del contratto di Cristiano Ronaldo non prevede alcuna buonuscita. Come riporta il 'Daily Telegraph', con questo accordo il Manchester United risparmia 17 milioni di sterline, ovvero 19.