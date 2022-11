Calenda “Legge di bilancio pericolosa | aumenta la pressione fiscale”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sulla manovra c'è “un fatto positivo che è la tenuta dei conti, ma ci sono dei problemi e alla fine succederà ciò che è sempre accaduto: laaumenterà. Ricordo che l'unico governo con il quale ciò non è accaduto è stato il governo Renzi”. Così il segretario di Azione, Carlo, nel corso della presentazione delle proposte del Terzo Polo sulladi. “Chiediamo un incontro alla presidente del Consiglio perchè ci sembra una manovra estremamenteper il Paese. Questa manovra, tra i tanti problemi ha quello del sistema delle mance. La Meloni è nuova e pensiamo che vada aiutata e non solo contestata, per questo le chiediamo un incontro”, ha aggiunto. “Noi pensiamo che il lavoro dell'opposizione non è scendere in piazza ma fare ...