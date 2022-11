Calcio | Mondiali 2022 | rischio forfait per Kostic con il Brasile per un problema muscolare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Alla vigilia del più che complicato esordio aidiin Qatar contro il, arriva una notizia non particolarmente positiva per la Serbia, che rischia di non avere a disposizione un uomo chiave e dalla grande esperienza internazionale. Si tratta dell’esterno della Juventus Filip, il cuiper il match contro i brasiliani appare piuttosto elevato, stando quantomeno alle parole del Commissario Tecnico della Nazionale serba Dragan Stojkovic (rilasciate in conferenza stampa). VIDEO Germania-Giappone 1-2,: highlights e sintesi. Panzer rimontati L’ex Eintracht Francoforte ha accusato un, il che induce a pensare a un quasi certo ...

Non è affatto originale ignorare questidinel mezzo dell'inverno, comprati con la corruttela di una Fifa allo sfascio, celebrati in un paese omofobo e misogino sulle spalle di migranti schiavizzati. Non c'è nemmeno l'Italia!...Il Costa Rica è alla sesta partecipazione della fase finale dei: l'ultimo successo risale al 20 Giugno 2014 quando, a Recife, la selezione americana sconfisse l'Italia di Prandelli per 1 - 0 ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi Il gol che celebra la seconda, straordinaria sorpresa di questo Mondiale di prime volte. Il Giappone rimonta e ribalta la Germania grazie a un “tedesco”. Sì, perché Asano, cresciuto nel Sanfrecce in ...Il Canada torna ai Mondiali per la prima volta dal 1986 grazie ai miracoli del ct John Herdman e una generazione di giovani talenti pronta a lasciare il segno.