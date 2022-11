Buoni lavoro 2023 | cosa sono e a chi spettano i voucher in manovra

2023 in arrivo con la manovra del governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2022. Ma cosa sono ie a chi ...In altre parole, tornano in pompa magna, a partire dal 2023, iche avranno un taglio da 10 euro lordi. Ogni buonoal netto per il lavoratore sarà pari a 7,50 euro. A fronte di un ...I buoni lavoro tornano nel 2023 con la legge di Bilancio presentata dal governo Meloni. Ecco come funzionano i voucher per la copertura delle prestazioni occasionali e le novità rispetto al passato.Qualcomm ha ufficializzato Snapdragon 782G, il nuovo processore per smartphone di fascia media. Intanto sta arrivando Dimensity 8200.