Video | Mondialate | curiosità su Qatar 2022 a cura degli Autogol

(Di martedì 22 novembre 2022) Prende il via una nuova rubrica a: \''\'', che svelae statistiche sui Mondiali di. Guarda la prima ...

Prende il via una nuova rubrica a cura degli Autogol: \''\'', che svela curiosità e statistiche sui Mondiali di Qatar 2022. Guarda la prima ...Prende il via una nuova rubrica a cura degli Autogol: \''\'', che svela curiosità e statistiche sui Mondiali di Qatar 2022. Guarda la prima ...Clamoroso Argentina-Arabia Saudita, la rimonta degli arabi con due grandi gol | VIDEO | Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...(Adnkronos) - Un video per accendere il Messico. La selezione centroamericana debutta oggi ai Mondiali di Qatar 2022 affrontando la Polonia. Ad alzare la temperatura, sui social provvede il ...