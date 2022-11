Sondaggio Swg per La7 | Fdi vola al 30 | 4% Non ce ne è per nessuno | tutti gli altri a distanze siderali

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 novembre 2022) Fiducia, aspettative e slancio: ildel lunedì sera targato Swg per La7 racconta e commenta quelle che sarebbero le intenzioni di voto degli italiani se ci si recasse alle urne oggi. E con la veridicità e l’attendibilità della matematica percentuale, amplifica addirittura gli esiti dell’ultima sfida elettorale, lasciando leggere chiaramente tra le righe quello che Enrico Mentana, presentandolo nel suo tg, ha rilevato: se ci fossero le elezioni politiche oggi? Fratelli d’Italia volerebbe ancora più in alto…Swg per La7: Fdial 30,4% Ildel lunedì sera che ieri Enrico Mentana ha puntualmente presentato nel Tg del La7 esplicita a suon di numeri come il consenso di Giorgia Meloni e FdI continui a crescere esponenzialmente. Un incremento della fiducia degli elettori che in una sola ...