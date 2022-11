SKY | Napoli | spunta un retroscena sulla clausola di Kim Il prezzo potrebbe salire alle stelle”

(Di martedì 22 novembre 2022) Iltratta il rinnovo con Kim, intantoun particolaredel Coreano chefaril. La redazione di Sky sport 24 rivela undi Kim: “Kim Min-Jae, il coreano, tra i migliori nella prima metà della stagione, ha unacheessere esercitata in estate, per due settimane, da club esteri. Questaè proporzionata al fatturato del club interessato: il, dunque, può variare da 40 a 80 milioni. Ilnei prossimi mesi parlerà con l’entourage di Kim per togliere lao trovare ...

Sky Tg24

...People suDocumentaries) in un vortice di soldi e scrittura catartica. Il tour di proiezioni prevede tre serate - evento: domenica 27 novembre alle 20.30 al cinema Gelsomino di Afragola (), ...approfondimentomagica, la locandina del filmOriginal di Marco D'Amore L'offerta natalizia diCinema sarà infatti ampia e variegata. Tra i titoli previsti, oltre ai già citati THE ... Napoli, atti osceni in bagno area servizio: multati per 20mila euro Il Napoli tratta il rinnovo con Kim, intanto spunta un particolare sulla clausola del Coreano che potrebbe far salire il prezzo alle stelle.Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione in vetta alla classifica, ma De Laurentiis è sempre attento in sede di mercato.