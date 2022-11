Sci alpino oggi | prima prova discesa Lake Louise | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Si apre la stagione della velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci. Dopo i rinvii dovuti alla mancanza di neve delle gare di Cervinia-Zermatt, finalmente gli uomini-jet possono cominciare a scendere in pista a. E’ inladelle tre prove cronometrate di. Sarà un fine settimana ricchissimo in Canada, con due discese (venerdi e sabato) ed un superG (domenica). In Canada sono presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. Le prove saranno fondamentali per l’assegnazione dei posti per le gare: otto ine sette in superG più Franzoni che ha il posto di ...