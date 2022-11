Possiamo rinunciare all’intelligenza artificiale per progettare le città del futuro?

(Di martedì 22 novembre 2022) Immaginatevi una costellazione di imponenti grattacieli avvolti da piante e torri futuristiche che purificano l’aria: non è l’ambientazione di un film di Denis Villeneuve, ma il progetto di unadelecosostenibile, realizzato interamente da un’intelligenza(IA). L’idea è di Manas Bhatia, architetto e designer computazionale di Nuova Delhi, che ha chiestodi Midjourney – un generatore di immagini – di elaborare una metropoli green all’avanguardia. E lei lo ha fatto. Il progetto, “AI x Future Cities”, prevede enormi giardini verticali residenziali, torri biofiliche elevatissime che fungono da purificatori dell’aria ed edifici ondulati in stile cyberpunk, in grado di ridurre le emissioni di carbonio e diminuire l’uso del raffreddamento ...

