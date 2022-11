Tiscali Notizie

L'ha denunciato l'"inasprimento" della risposta iraniana alle manifestazioni, precisando che ... evidenziano una situazione critica nel Paese", ha dichiarato ildell'Alto commissariato ...... in questo caso quello dei corridoi universitari aperti in Italia dall'(l'agenzia Onu di cui Laura Boldrini fu). I quattro ragazzi, infatti, sono tutti studenti universitari arrivati ... Portavoce Unhcr: in Iran la situazione è critica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 15 novembre le Nazioni Unite hanno chiesto il rilascio immediato di migliaia di detenuti in relazione alla loro partecipazione a manifestazioni pacifiche in tutto l’Iran. L’Alto Commissario delle N ...