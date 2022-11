Pensione dicembre 2022 | importo in aumento | ecco come controllare

(Di martedì 22 novembre 2022) Per molti cittadini, ladisegnerà unmaggiorato. Vediamo insieme tutti i passaggi sueffettuare il dovuto controllo. Si ritorna a parlare del tema pensioni, un tema molto caldo ma che in questo caso vede una buona notizia. Sarebbe, infatti, già disponibile il cedolino dellaper. In questo documento,ben sappiamo, si svela la cifra dell’assegno fornito dall’INPS. Cifra che questo mese sarà più corposa per moltissimi pensionati. Fonte foto: CanvaDi solito, ala, grazie alla tredicesima, risulta essere più alta. Quest’anno, però, non ci sarà solo la tredicesima ma anche la quattordicesima e ben due bonus ...

Opzione donna - Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: ina 58 con due figli o ...in esame alla commissione Bilancio della Camera per poi approdare in Aula intorno al 20. ...... la legge dovrà essere approvata in via definitiva dal Parlamento entro il 31. Si tratta ... La misura viene prorogata di un anno, ma è anche legata al numero di figli: si va ina 58 ...È la prima varata dal governo di Giorgia Meloni, che la ritiene «un'importante e coraggiosa manovra economica a sostegno dei cittadini con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in d ...La pensione di dicembre 2022 per molti cittadini segnerà un importo maggiorato. Vediamo insieme come effettuare il controllo.