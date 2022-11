Pd | si lavora a comitato costituente | Letta soddisfatto ' dibattito è partito' **

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Giovedì in Direzione Pd verrà formato ilnazionale. Un organismo che sarà composto sia da personalità interne ai dem, che da esterni. E sulla composizione e i desiderata della varie componenti Pd si stando in queste ore, il tutto nel rispetto del pluralismo ma anche di una "logica di allargamento". Ilavrà il compito di scrivere il Manifesto dei Valori che verrà presentato all'assembleadel 20/22 gennaio. Intanto dal Nazareno si sottolinea come da parte del segretario Enricoci sia una "grande soddisfazione: ile orientato sul futuro, non con lo sguardo rivolto al passato".

La Svolta

