Mi fa sorridere Carolyn Smith brutale | Lucarelli umiliata così

(Di martedì 22 novembre 2022) Trae Selvaggianon scorre buon sangue. Nonostante le due siedano entrambe dietro il bancone dei giudici di Ballando con le Stelle, i rapporti non sono dei migliori. A raccontarlo è la stessa coreografa inglese: "Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l'aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare", dice in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il riferimento sembra scontato alla. In più di un'occasione, infatti, quest'ultima ha provocato la coreografa. E infatti l'ammissione arriva poco dopo: "Mi faquando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici. è un po' come se correggessi a lei la grammatica italiana. ...