Lozano contro Zielinski | un po' di Napoli in Qatar

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 22 novembre 2022), un po' diin Messico-Polonia, sfida del gruppo C al Mondiale ore 17: I due azzurri si affronteranno in una sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi nel girone dove la vera favorita è l’Argentina. Sono i primi due calciatori dela scendere in campo, dei cinque che saranno impegnati in, giovedì l’altra sfida tra Olivera a Kim in Uruguay-Corea del Sud e con Anguissa in campo con il Camerunla Svizzera.è un pilastro del Messico, con 60 presenze e 16 gol messi a segno con la Nazionale,lo è nella Polonia con 74 presenze e 9 gol all'attivo. Entrambi decisivi neldi Spalletti in questa prima fase del campionato che vede i Partenopei a +8 ...