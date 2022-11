LIVE Francia-Australia 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | secondo tempo per ora senza sussulti

Leggi su oasport

56? Primo cambio per la squadra di Arnold: esce Duke, entra Cummings. 55? Partita ora più spezzettata, duro intervento di Duke che diventa il primo ammonito della partita. 54? Punizione dalla trequarti calciata male da Mbappé, con il pallone troppo alto e lungo che terminamente sul fondo. 53? Pestone di Irvine a Hernandez, fallo in favore dei blues. 51? GIROUD! Rovesciata spettacolare tentata dall'attaccante del Milan su cross di Hernandez, palla schiacciata a terra che termina sul fondo. 50? Sgroppata di Theo sulla sinistra, cross che non trova Mbappé, poi Tchouaméni prova il tiro, murato. 49? Rimessa laterale in favore dei Campioni del Mondo in carica, che poi guadagnano un ...