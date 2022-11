LIVE Francia-Australia 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI47? Fallo di Duke,di punizione per i transalpini nella propria metà campo. 46? Nessuna sostituzione nell’intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno terminato il primo tempo. Ricordiamo il cambio forzato dellaper infortunio di Lucas Hernandez, con il fratello Theo entrato al suo posto.TEMPO 20:54 A tra poco per il20:53 Spavento francese che arriva al decimo minuto con il vantaggio improvviso dell’con Goodwin e annesso infortunio di Lucas Hernandez. Da quel momento ci sono voluti quindici minuti buoni perché la nazionale di Deschampes riprendesse il bandolo ...

Di seguito la diretta di- ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Il terzino del Bayern Monaco si è fatto male in occasione del gol di Goodwin ed è stato costretto ad abbandonare il campo ...