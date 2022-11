Il Mose sta salvando Venezia da una delle maree più alte di sempre Le immagini video

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Ciclone Poppea sta provocando nubifragi e fortissimo vento sull’Italia. Ma sulla Laguna diinfierisce con un eccezionale innalzamento della marea, acuito, appunto, dalle correnti tempestose di Scirocco del cosiddetto ciclone Poppea. Tuttavia, fortunatamente, l’intervento del, ovvero il sistema di dighe mobili che interviene a difesa del capoluogo veneto in situazioni di questo tipo, sta decisamentela situazione. Sula tempesta perfetta Alle 2 di notte le 78 paratoie di acciaio delverniciate di color giallo acido si alzano per cercare di chiudere fuori dalla laguna la tempesta perfetta, la marea alta 1 metro e 70 sul livello medio del mare. Il vento di scirocco cattivo e umido e subito dopo la bora razzente con raffiche gelate fino a 120 chilometri l’ora. E’ il ...

"Il" spiega il vicepremier Matteo Salvini, in conferenza stampa sulla manovra -fronteggiando la marea più alta da 50 anni, senza quelle barriere Venezia sarebbe sommersa in maniera ...Sulla provinciale per Castronovo sono caduti dei massi ed è stata allertata la Provincia che... 2022 - 11 - 22 10:09:33 Venezia, acqua alta bloccata dalL'acqua alta a Venezia ha raggiunto i ...«A proposito di grandi opere in questo momento è in funzione il Mose a Venezia che sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni a questa parte, si raggiungono i 2 metri e senza quelle barriere ...Le previsioni parlavo di un picco di precipitazioni di 170 centimetri, il terzo per gravità nella storia. Ma la barriere della diga hanno evitato che l'alta marea provocasse gravi danni al centro stor ...