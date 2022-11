ilGiornale.it

L'ex del Manchester City, infatti, ha accusato un problema al ginocchio: le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma neltedesco si teme per il resto del torneo qatarino. Il suo ...Domenica arriva Cento al Pala Galassi e se nelUnieuro mancasse la fiducia davanti ad una ... a Ferrara due domeniche fa ancora 28 tiri da due contro 35 dal perimetro (23%), contro Cividale 25 ... Il clan col reddito di cittadinanza: così terrorizzavano Rho La banda si finanziava anche con il sussidio voluto dai 5S. La prima "boss" donna in Lombardia: "Se vuoi divento cattiva" ...Comincia ad handicap il Mondiale per la Germania di Hans-Dieter Flick. Il ct dei tedeschi, per l'esordio di domani contro il Giappone, secondo quanto riporta la Bild, ha perso l'attaccante del Bayern ...