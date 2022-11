‘’I miei stupidi intenti’’ |  il romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) “Iintenti” è ildel ventisettenne, pubblicato per Sellerio nel 2021, e ha per protagonista una faina di nome Archy. Vincitore del Premio Campiello, racconta la feroce vita nel bosco dal punto di vista di un mustelide antropomorfizzato, protagonista e narratore del. Il giovane Archy trascorre le sue giornate assistendo ogni giorno allo spettacolo spietato della natura. Sono scarse le sue possibilità di sopravvivenza. E’ zoppo e sua madre ha altri cuccioli da nutrire controvoglia; per Archy è subito chiaro che nulla sarà mai facile. Diventato inutile per la madre, a causa dei suoi modi sbadati, la giovane faina viene venduta alla volpe Solomon in cambio di due polli. Durante la sua esistenza incontrerà l’amore, ...