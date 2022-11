Grande Fratello Vip 7 | i nominati della puntata del 21 novembre

La Giaele che ho conosciuto io può dare tantissimo 'Alnon stai dando tanto quanto con me. Devi farti conoscere per quello che sei. Sei un animale da palcoscenico. Con le tue ...Dopo i numerosi casi di Covid all'interno della casa delVip anche un semplice colpo di tosse di Alfonso Signorini mette tutti in allerta. Il conduttore è apparso un po' raffreddato anche nelle puntate scorse, ma ci ha tenuto a ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-502426a4-ea8e-3fbc-a55e-21c9d4704e ...Scopriamo chi sono i nominati della puntata del 21 novembre 2022 del Grande Fratello Vip 7. Ecco chi è andato in nomination.