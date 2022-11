Danimarca-Tunisia | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di martedì 22 novembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la prima giornata della fase a gironi deidi. Ci siamo, debuttano gli scandinavi che vogliono stupire anche in questa rassegna iridata dopo aver sfiorato la finale agli Europei. L’avversaria di turno è quella nordafricana, tutto sommato abbordabile. Appuntamento alle ore 14 di martedì 22 novembre.sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Höjberg; Skov Olsen, Braithwaite, Lindström. Ct: ...Eriksen e Kjaer guidano la©LaPresseGIRONE D:- ore 14 Education City Stadium di Al RayyanCinque cose che devi sapere Laè alla sesta partecipazione (come la ...Il percorso di Eriksen e compagni inizia dalla sfida alla Tunisia, che punta sull'esperto Khazri in attacco e su Ben Said in porta.L'Argentina è imbattuta da 36 partite con il suo capocannoniere, Lionel Messi.Foto: IMAGO/Agencia EFEGiornata della Coppa del MondoLa Coppa del Mondo ...