Congedo parentale | Meloni | un mese in più pagato all' 80% fino ai 6 anni del bambino

E infatti l'enfasi è tutta per le altre misure: dal taglio del cuneo fiscale all'aumento delle pensioni minime, dalla flat tax fino a 85mila euro per le partite Iva alretribuito ...Tra i vari provvedimenti inseriti nella manovra approvata ieri sera, c'è il cambio delle regole per ottenere ildal datore di lavoro. Prima era retribuito al 30%, ora il governo guidato da Giorgia Meloni ha aggiunto un mese difacoltativo ma retribuito all'80%, che può essere goduto ...Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%. E' uno dei provvedimenti per le famiglie approvato in manovra. «Ho sempre pensato che molte madri non se lo ..."Sono contenta che l'approccio che abbiamo avuto, per come lo vedo, è quello di un bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai a preoccuparti del consenso ma ...