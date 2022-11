Bob Paralimpico | ottimi piazzamenti dell’Italia in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 22 novembre 2022) Un buon esordio per la stagione degli azzurri del bob. Nella prima tappa didel, andata in scena sabato e domenica scorsi oltreoceano, a Lake Placid (USA), Flavio Menardi e David Jennewein non sono riusciti a salire sul podio ma hanno concluso le loro fatiche con la consapevolezza di poter crescere nelle prossime settimane e puntare alle posizioni di prestigio negli appuntamenti di gennaio. Sabato ha potuto festeggiare il padrone di casa Guillermo Castillo (2:03.08) che è riuscito a conquistare il successo precedendo di soli 4 centesimi il britannico Corie Mapp (2:03.12) e di 6 centesimi lo spagnolo Israel Blanco, terzo al traguardo con un crono complessivo, somma delle due manche, di 2:03.14. In casa azzurra il vicecampione delFlavio Menardi (2:03.91), in una competizione molto serrata, ...