Arsenal | occhi su un centrocampista brasiliano

Calciomercato.com

Commenta per primo L'tiene glisui Mondiali, per valutare i prossimi obiettivi di mercato. Secondo quanto riporta Goal.com , un profilo tenuto in considerazione è quello di Jesus Ferreira , attaccante classe ...Wojciech Szczesny©LaPresseL'ex portiere die Roma è una certezza per Massimiliano Allegri, ... la Juventus ha messo glisu Vicario e Carnesecchi. Il portiere dell'Empoli negli ultimi anni ... Arsenal: occhi su un attaccante della MLS | Mercato | Calciomercato.com Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.