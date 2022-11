Verona | l’idea su Bocchetti | il punto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo di Sogliano come diesse e toccherebbe a lui valutare il futuro di Salvatoresulla panchina Ilha ufficializzato l’arrivo di Sogliano come diesse e toccherebbe a lui valutare il futuro di Salvatoresulla panchina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società al momento vuole valutare meglio il lavoro del giovane tecnico e soprattutto il neo direttore sportivo prima di prendere una decisione definitiva. Il 26 novembre si torna in campo per il ritiro e da quel momento partiranno le valutazioni del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.