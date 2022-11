Ultime Notizie Roma del 21-11-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di studio Giuliano Ferrigno essere ancora alta la tensione tra Ucraina e Russia nella notte è stata colpita da missile la città di nikopol mentre in mattinata è stato bombardato un edificio residenziale a kharkiv le autorità ucraine hanno segnalato nuovi Raid anche su che avrebbero colpito infrastrutture civili provocando feriti e morti il Cremlino Ha ribadito che in Ucraina e raggiungerai i tuoi obiettivi ma non vuole un cambio di Regina a chi è Fin oltre la scopa fermato che per ora non ti do una seconda chiamata alle armi mentre il presidente Inter in chi confida che il mondo accetti la premura di pace Ucraina intanto la capitale di nuovo al buio l’operato nel letto che ha fatto sapere che attualmente il consumo di elettricità è aumentato in modo significativo una regione di chi è la politica rush finale ...