Regione Lazio | scelta in pochi giorni I nomi del centrodestra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ottantatré. Tanti ne mancano al voto nelse fosse confermata la data di domenica 12 febbraio 2023 per le Regionali. Un lasso di tempo già corto di suo, senza considerare che di mezzo ci sono anche le vacanze natalizie, non proprio il periodo ideale perla campagna elettorale. È per questo che ilintende stringere sul nome peril dopo Zingaretti e ufficializzare lagià in questa settimana. C'è bisogno del via libera di Giorgia Meloni, alle prese ancora per alcune ore con il nodo della Manovra da portare in Cdm. Ma, una volta superato questo step, le attenzioni saranno tutte rivolte alla corsa per la Pisana. La decisione, questo è assodato, spetta esclusivamente a Fratelli d'Italia, come avvenuto peraltro in Lombardia dove è stato Salvini a indicare Fontana- o in Sicilia, dove Schifani è ...