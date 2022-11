Pagelle Inghilterra Iran | Saka straborante | nell’Iran si salva solo Taremi

(Di lunedì 21 novembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il primo turno del girone B ai mondiali:Ledei protagonisti del match tra, valido per la il primo turno del girone B dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Maguire, Bellingham FLOP: al termine del primo tempo: Cheshmi, Karimi VOTI: Pickford sv; Trippier 6.5, Stones 6.5, Maguire 6 (70? Dier 6.5), Shaw 6.5; Rice 7, Bellingham 7.5, Mount 7 (7? Foden);7.5 (70? Rashford 7), Kane 7 (76? Wilson 6.5), Sterling 7 (70? Sterling 6.5). CT: Southgate.: Bevand sv (20? Hosseini 5); Hosseini 4.5, Chesmi 4 (Kanaani 5), Puraliganji 5; Moharrami 5, Hajsafi 5; ...

