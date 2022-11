SPORTFACE.IT

...di espansione globale del prodotto 'calciò e di affrontare sfide nuove che rappresentano passaggi fondamentali per l'internazionalizzazione del calcio italiano" ha dichiarato daDe, ...E' quanto dichiarato daDe, Amministratore Delegato della Lega Serie A. 'In quest'ottica, Alfonso De Stefano si occuperà di guidare l'espansione della Serie A nell`area MENA, oltre a ... Luigi De Siervo: "Non condivido il discorso di Infantino. Abodi sblocchi situazione stadi" Ci sono tantissimi argomenti da esaminare, e problemi da risolvere, in questo fine anno senza campionato (che tristezza) e un Mondiale che per ora interessa a pochi in Italia. La Lega di A approfitta ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...