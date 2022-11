L’incontro all’Autogrill tra Renzi e Mancini è un segreto di Stato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il direttore del Dis, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, ha opposto ildisulla vicenda delin autogrill tra l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteoe l’allora dirigente dei Servizi segreti Marco. L’ex premiercontro la Belloni. Ma la linea fu confermata da Draghi lo scorso giugno A rivelarlo èlo stesso, ieri sera, nel corso della trasmissione Non è l’Arena su La7. L’ex premier ha parlato di un retroscena contenuto nel suo libro Il mostro riguardo, per l’appunto, al caso del suo incontro in autogrill di Fiano Romano, lungo l’A1, con l’ex 007 Marcodel dicembre 2020. Il leader di Italia Viva ha spiegato di aver appreso casualmente lo scorso 25 giugno che Belloni, ...