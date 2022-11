Lazio | M5S vede Verdi-Sinistra e liste civiche | punto su regionali**

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il M5S lavora, sotto traccia, alle regionali nel Lazio. A quanto si apprende, è infatti in corso un incontro nella sede del M5S di Via Campo Marzio tra il vicepresidente vicario del Movimento, Paola Taverna, e il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri con Alleanzae una serie di-tra queste Coordinamento 2050, Pop, Demos, Liberare Roma-SCE- che hanno chiesto al Movimento un confronto sui temi e le priorità del Lazio dopo la conferenza stampa di inizio novembre di Conte sul tema. Alla riunione, almeno al momento, non sarebbe presente il leader dei 5 Stelle.

