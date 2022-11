(Di lunedì 21 novembre 2022) Si intensifica ladelle protestedel Kurdistaniano, doveultime ore sono rimaste uccise almeno 13 persone, stando al bilancio fornito dall'organizzazione per i diritti umani Hengaw, che ha accusato le forze di sicurezzaiane di aver aperto il fuoco contro i manifestanti.ultime ore, ha aggiunto l'ong, nella maggior parte delledel Kurdistan risulta interrotto l'accesso a Internet. Dal Kurdistaniano proveniva Masha Amini, la 22enne morta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia per aver indossato in modo inappropriato il velo, il cui decesso ha innescato le proteste che vanno ormai avanti da due mesi in tutto il Paese. Stando all'ultimo bilancio ...

IL FOGLIETTONE

E oggi il sitoInternational ha diffuso un video che mostra mezzi e forze militari dispiegati nella città curda di Mahabad, dove sabato ci sono stati violenti scontri, seguiti ieri da ...Ma anche qui ci sono una serie di sottigliezze associate all'e alla Russia che rendono difficile percorrere questa strada. Si parla della questione del Nagorno Kharabak in sostegno all'... Iran, aumenta repressione nelle città curde: 13 morti in 24 ore DOHA (Reuters) - QatarEnergy ha firmato un accordo per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) alla cinese Sinopec per i prossimi 27 anni - l'accordo di Gnl più lungo finora stipulato - con la v ...OFFERTE IMPERDIBILI AMAZON BLACK FRIDAY Ascolta l'articolo Mosca avrebbe raggiunto un accordo con Teheran per produrre i droni, usati nella guerra in Ucraina in territorio russo. Lo rivela il ‘Washi ...