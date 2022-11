I Power Rangers salutano Jason David Frank | morto a 49 anni

Leggi su screenworld

(Di lunedì 21 novembre 2022), noto a molti come l’originale “Green Ranger” Tommy Oliver nella longeva serie dei, èall’età di 49. La notizia ha colpito il fandom del noto franchise e gli stessi protagonisti dell’iconica serie hanno reso omaggio all’attore con parole molto toccanti e sentite.nel corso degliè riuscito a far breccia nel cuore di tanti giovani e bambini, lasciando in loro un segno indelebile, considerando anche il suo percorso di crescita nella saga: da temibile villain, a grande eroe apprezzato da tutti. I tributi non sono mancati ad arrivare e provengono da ogni parte del mondo, a partire dal fandom ufficiale di Ranger Nation. Nello specificano ...