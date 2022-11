I magistrati si devono vergognare Renzi sul caso David Rossi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un fiume in piena. Che non solo non rinnega una sola sillaba tra quelle anticipate dal nostro giornale. Ma anzi le rilancia e offre nuovi dettagli. Matteoha presentato nel capoluogo toscano, nel complesso di San Firenze (sede della Fondazione Zeffirelli) l'edizione aggiornata del suo libro, Il Mostro. In una sala stracolma di gente, ha raccontato alcuni interessanti passaggi del suo sforzo letterario. "Oggi sono qui per farvi conoscere questa nuova versione aggiornata de Il Mostro. Purtroppo il processo di mostrificazione che è stato fatto in questi anni è andato avanti. La vicenda? È drammatica, sono già passati dieci anni. Nessuno si può permettere di giudicare, nessuno sa realmente cosa sia successo. Una cosa è certa: iche hanno fatto l'indagine si...