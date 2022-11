Desirée violentata e uccisa | confermate le condanne | Sono quattro mostri

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopoore in camera di consiglio, la corte d'appello di Roma ha confermato leaiimputati per l'omicidio diMariottini, la ragazza di 16 anni...

Repubblica Roma

'E' stata invecee lasciata morire ', si legge nelle carte del processo. Il procuratore ... 'Lo stato di semi incoscenza in cui versavale impedì anche di rivestirsi - ha spiegato ...Non capisco perché si sono accaniti su, sofferente, in agonia. Non hanno voluto aiutarla, perché altrimenti avrebbe raccontato tutto. Sono rimasti a guardare mentre lei moriva ... Omicidio Desirée Mariottini, confermate in appello le condanne: due ergastoli, 24 e 27 anni al branco che vio…