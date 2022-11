Daniele Dal Moro sparisce dalla Casa e sul web ne son certi | “Ha il Covid”

Leggi su biccy

(Di lunedì 21 novembre 2022)Dalè sparito dal radar delle telecamere del Grande Fratello Vip da un paio d’ore. E ormai, quando qualcuno viene chiamato in Confessionale e non fa il suo rientro in, le ipotesi sono sempre le peggiori: positività al. Il veneto nelle scorse ore non è stato granché bene e gli autori l’hanno chiamato in Confessionale. Da allora, sparito. Quando i gieffini parlano di lui le telecamere tendono a staccare e cambiare inquadratura, anche se su Twitter esiste un video di Luciano in cui – parlando di Dal– imita il gesto di una flebo. Che abbia avuto un calo di zuccheri e sia stato prelevato per una flebo e un po’ di riposo? Un’ipotesi non da escludere dato che da quando lui è sparito lanon è stata sanificata. Un processo, quello della sanificazione, già ...