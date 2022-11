Cosa succederà all’esordio dell’Iran ai mondiali di Calcio?

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Alla fine potrebbe anche accadere che il regime iraniano sia la prima vittima dei campionati del mondo diappena cominciati in Qatar. L’idea ventilata da molti, escludere l’Iran, non ha avuto seguito e di questo il regime alla fine potrebbe dolersi, nonostante i rapporti amicali con il regime di Doha. A Teheran pensavano che la relazione speciale con il vicino, vicinissimo Qatar poteva essere un affare da tanti punti di vista, anche economico. Infatti 20mila stanze d’albergo erano state riservate agli appassionati diche avessero voluto visitare l’Iran una volta giunti in Qatar. Nessuna stanza è stata oggetto di prenotazione e il servizio di traghetto-veloce da e per l’emirato che ospita i giochi è rimasto senza clienti. A modificare i calcoli dei mullah, ovviamente, è stata quella che molti hanno capito non essere una semplice protesta ...