Coppa Davis 2022 | le favorite? Canada in pole con Shapovalov e Auger-Aliassime | la Croazia fa paura col doppio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Signore e signori, siete pronti? Dal 22 al 27 novembre, sul palcoscenico del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna) andrà in scena l’ultimo atto della stagione tennistica internazionale. Le Finali dicatalizzeranno l’attenzione e saranno otto le squadre a contendersi l’ambita Insalatiera: Australia, Olanda,, Spagna, Italia, Stati Uniti, Germania e. Il via alle danze sarà dato dal confronto tra gli aussie e gli olandesi (22 novembre). Una sfida dall’esito incerto, soprattutto perché gli australiani non potranno contare sul loro numero uno, Nick Kyrgios, che avrebbe potuto dare un contributo rilevante anche ininsieme a Thanasi Kokkinakis, lui invece presente. Vedremo se i Paesi Bassi sapranno stupire, come fatto a Glasgow a settembre, quando ...

Più forti delle difficoltà. È lo spirito con cui si approccia l' Italia alle finali dia Malaga. Gli azzurri giocheranno giovedì nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, ma dovranno fare a meno per infortunio di Sinner e Berrettini: 'L'assenza dei primi due giocatori per ...Nei giorni scorsi Torino ha ospitato anche il suo figliol prodigo Lorenzo Sonego , fresco di convocazione per le fasi finali didopo che Jannik Sinner non ha recuperato del tutto dall'..."Ovviamente l'assenza di Matteo è un dispiacere per tutti e nella nostra chat glielo abbiamo espresso. Ha provato a recuperare fino all'ultimo momento dimostrando il suo attaccamento alla maglia della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...