Clarissa Selassiè prende le difese di Antonella | “Il suo ex è pazzo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 novembre 2022)si schiera dalla parte diFiordelisi al GF Vip: le dure parole verso l’ex della schermitriceFiordelisi continua a essere una delle protagoniste indiscusse di questo GF Vip. La schermitrice è finita al centro della maggior parte delle dinamiche della Casa e di recente è venuto a galla un curioso retroscena sulla sua vita privata. Fuori da Cinecittà infatti si sono sparse le voci sul fatto che la storia tra la Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa non fosse realmente finita. Oggi are la parola sulla questione sono state le sorelle, intervenute nella trasmissione radiofonica Turchesando, il programma condotto da Turchese Baracchi. Le principesse, che hanno fatto la conoscenza di Gianluca, sono intervenute a difesa della ...