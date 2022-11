Cina | politica ' zero Covid' non funziona | casi tornano a salire e primi decessi

Crescono i casi di Covid - 19 in, dove la rigorosadel "zero Covid", con milioni di persone chiuse in casa, sembra non funzionare. Aumentano infatti i casi a Pechino. Tre persone sono morte nella capitale durante il ...... un dato in costante crescita dopo le difficoltà causate dalla pandemia, laè il nostro primo ... I due ministri hanno passato in rassegna anche i principali dossier diinternazionale. '...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - A meta' seduta le Borse europee proseguono in calo, con Milano (-1,1%) fanalino di coda dopo lo stacco cedola di numerose "big" (pesa per -0,68%, altr ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...