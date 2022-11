ilGiornale.it

Un passaggio quasi indolore per la maggior parte degli interessati, che dovranno solamentecoordinate bancarie e app di home banking, con qualche disagio in più per chi avrà ...edelle ...... lo Stato acquisisca il controllo e ladegli impianti, nazionalizzando o comunque ... Un modo perla governance dell'azienda, con l'ad Morselli - che non si è presentata alla ... "Cambiare gestione", "Presto una soluzione". Sindacati e Confindustria sullo sciopero dell'Ilva Pescara, 21 novembre Coordinare il passaggio da una gestione di tipo emergenziale del paziente positivo al Covid 19 ad una presa in carico sostenibile per il sistema ospedaliero regionale, attraverso ...Cambia il governo e, nel giro di una notte, cambia l’agenda delle priorità nazionali. Con il governo Draghi, la priorità era abbassare i costi dell’energia, introducendo un price cap europeo al costo ...