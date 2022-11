(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. - (Adnkronos) - "Non credo che quello dil'dei tassi" ma "oggi non c'è più la base per considerare unmolto ampio, come 75 punti base". Lo afferma il capo economista della Bce Philipin un'intervista spiegando che "è troppo presto per guardare in avanti a febbraio, marzo, maggio o giugno del prossimo anno e avere una solida opinione" su un eventuale stop. "Non siamo ancora al punto" in cui vengono rispettate le condizioni che la Bce si è data per una fine degli aumenti, aggiunge.

Il Sannio Quotidiano

E' quanto ha detto il capoeconomista dellaPhilipin un'intervista con Market News pubblicata sul sito della banca centrale. "Ogni incontro e' diverso - spiega- . Ma una piattaforma ...Latosegnaliamo inoltre i discorsi dei componenti, De Guindos e Panetta. **Bce: Lane, ‘rialzo dicembre non sarà ultimo ma non c’è più ragione aumento 75 pb’** Roma, 21 nov. - (Adnkronos) - "Non credo che quello di dicembre sarà l'ultimo aumento dei tassi" ma "oggi non c'è più la base per considerare un aumento molto ampio, come 75 punti base".Authorities have released from custody a young man who was arrested on suspicion of attempted murder of a peace officer after the SUV he was driving veered into the wrong ...