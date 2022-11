Autostrade | Eni e CDP insieme per iniziative di decarbonizzazione

per l'Italia,e CDP ( Cassa Depositi e Prestiti ) hanno sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. L'ambito ...per l'Italia,e Cassa Depositi e Prestiti , oggi, hanno sottoscritto un' accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività.per ...Autostrade per l'Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. L'ambito ...Autostrade per l’Italia, Eni e CDP progettano insieme iniziative di decarbonizzazione. Per sviluppare iniziative congiunte ...