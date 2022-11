(Di lunedì 21 novembre 2022) , Mondiali Qatar 2022 A che oralaTv su Rai 1? Dopo il grande successo sui social, il programma conVieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sbarca su Rai 1 in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. Ma qual ètrasmissione? Appuntamento su Rai 1 (e in diretta streaming su Rai Play) in pilloledurata di circa 4/5 minuti, al termine de “Il Circolo dei Mondiali”, programma condotto da Alessandra De Stefano e inal termine dell’ultima sfidasera. La prima puntataTV sarà così disponibile lunedì 21 novembre alle 23.30. LaTv è nata da un’intuizione diVieri durante il lockdown per il Covid. L’ex attaccante ha ...

TPI

Stacco dividendi pesa per lo 0,68%. Greggio in caduta del 5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Chiusura debole per le Borse ...A che ora inizia la Bobo Tv su Rai 1: l'orario della messa in onda del programma sui Mondiali Qatar 2022 con Vieri, Adani, Cassano e Ventola ...