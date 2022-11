Voci dal carcere | Anna si racconta – quinta parte

il Resto del Carlino

Non si fermano mai ledi calciomercato che riguardano la Juventus e le mosse future del club bianconero del prossimo anno. Il 2022 si è chiuso come meglio non poteva per la formazione di Massimiliano Allegri. Che ha ......coraggio oltre la paura" composto nel 2022 (in occasione del Trentennale delle stragi di Mafia)... nell'ambito dei progetti "Spartiti e Memorie", "Suoni eper l'Isola" e della produzione, ... "Io a rischio esonero Voci da mesi, ma la squadra è con me" MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - Fake news. La Ferrari reagisce con una nota ai rumours sulla possibile sostituzione di Mattia Binotto con Frederic Vasseur, attuale team principal dell'Alfa Romeo, in ...Mattia Binotto risponde alle numerosi voci circolate nei giorni scorsi sul suo futuro in F1 con la Ferrari. L'attuale team principal della ...