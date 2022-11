Vittime della strada | messaggi di Mattarella e Meloni per la Giornata mondiale del Ricordo

Almeno questo è il bilancioong Human Rights Activists in Iran. Secondo il conteggio degli ... Tra ledell'ultima settimana, anche un bimbo di appena 9 anni, Kian Pirfalak, una delle sette ...Da quanto si apprende, il MinistroDifesa Hulusi Akar ha assistito agli attacchi aerei da un ... Al momento, secondo l' Osservatorio siriano per i diritti umani , lesarebbero quindici, di ...In questa Giornata mi unisco nel ricordo delle vittime e dei feriti ed esprimo vicinanza ai loro familiari. Se si considerano le vite stroncate e le lesioni gravi riportate da ciclisti, pedoni, ...Meloni: “Impegno del governo per strade sicure”. “Ogni anno migliaia di persone perdono la vita, rimangono ferite o disabili a causa di incidenti stradali – dice la premier Meloni -. Il Presidente del ...