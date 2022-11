Repubblica – Napoli su Samardzic | la valutazioni | De Laurentiis-Pozzo possono chiudere

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilè seriamente interessato a Lazargiocatore di proprietà dell’Udinese dei Pozzi, con cui Deha un ottimo rapporto. Il giocatore sta facendo molto bene in questa stagione.ha segnato un gol bellissimo anche durante-Udinese, ultima partita prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Un gol che ha gelato il sangue dei tifosi azzurri, ma che fortunatamente non ha inciso sulla conquista dei tre punti finali. A fine partita perè arrivata anche l’investitura di Luciano Spalletti che ha detto: “Lui è uno Zielinski“. Il concetto è chiaro è uno “fortissimo, con tecnica e grande qualità“. CORSPORT – Devende il: viaggio negli Usa dedicato a cessione SSCNal ...

La Repubblica

Calciomercato- Nemmeno il tempo di godersi i gioielli portati oggi in azzurro, che ilè già impegnato e proiettato a prenderne altri. Come infatti riferisce Laoggi in edicola, c'è in particolare un nome caldo per il futuro prossimo: Lazar Samardzic dell'Udinese. ...... Sabina Malgora Archeologa, Egittologa, Medaglia d'Onore del Presidente della, Direttore ... dottore di ricerca presso l'Istituto Orientale di, è membro della Joint Mission nel Sultano ... Maltempo: Napoli; rinviata iniziativa "Napoli per Napoli" L'attore Massimo Andrei, che interpreta il grande illumista del '700 "reincarcato" nella realtà, incontra gli studenti del liceo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...