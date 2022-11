Pensioni 2023 | quota 103 e 61 anni | attenzione a cosa cambia anche per chi è già in pensione

, QUOTA 41+62 PER UN ANNO. Per evitare il ritorno della legge Fornero, la soluzione - ponte individuata per ilè una quota 41 con il paletto di 62 anni. 'Ci prendiamo un anno per pensare ..., QUOTA 41+62 PER UN ANNO. Per evitare il ritorno della legge Fornero, la soluzione 'ponte' individuata per ilè una quota 41 con il paletto di 62 anni. "Ci prendiamo un anno per ...Inps è in arrivo la tabella ufficiale di tutti gli aumenti che ci saranno nel mese di gennaio 2023. Pronti a fare chiarezza in meritoUna legge di bilancio che va verso i 32 miliardi, di cui i due terzi (21 miliardi in deficit) destinati tutti all’emergenza energia ...