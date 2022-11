Napoli | sirene inglesi per Kim

BARI CALCIO

Per questo ilnel 2023 farà un nuovo contratto al giocatore per evitarestraniere. Al momento si discute di un sostanzioso premio a fine stagione e di un sensibile ritocco allo ...Per questo ilnel 2023 farà un nuovo contratto al giocatore per evitarestraniere. Al momento si discute di un sostanzioso premio a fine stagione e di un sensibile ritocco allo ... CdS - Napoli, sirene americane: scenario in evoluzione La GeVi Napoli, dopo il k.o. di Venezia, torna al PalaBarbuto per ospitare la NutriBullet Treviso, che vuole bissare la vittoria su Brescia precedente la finestra FIBA delle Nazionali. Palla a ...Da incontro di futsal ad esibizione di pattinaggio. La prima sconfitta stagionale del Napoli Futsal in campionato passa quasi in secondo piano. L’Olimpus Roma batte 5-4 la capolista, ma ...