Il Sentiero dei Fiori | un cammino adatto a tutti fra le bellezze dell’Arera

(Di domenica 20 novembre 2022) Oltre il Colle. Passeggiare nel silenzio della natura, accompagnati dal fruscio del vento fra l’erba e dalla luce del sole che illumina la neve, è probabilmente quanto di più rilassante si possa trovare. Per trovare il luogo ideale per vivere questa esperienza è talvolta necessario raggiungere quote particolarmente elevate e compiere sforzi fisici ingenti, non nel caso deldeiche si snoda all’ombra del Pizzo Arera. Il tracciato, intitolato nel 2004 dall’amministrazione comunale di Oltre il Colle al botanico Claudio Brissoni, consente agli escursionisti di addentrarsi in un’area unica nella sua specie grazie all’abbondante presenza di specie floreali che crescono nella zona. Rimanendo tra i 1821 e i 2078 metri di quota è infatti possibile incontrare varietà particolarmente rare come linaria bergamasca (Linaria tonzigii) e il caglio del ...